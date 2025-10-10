В Турции гражданка Кыргызстана родила в отеле и оставила младенца на террасе — ребёнок умер

CentralAsia (KG) - В турецком городе Бодрум (провинция Мугла) 19-летняя гражданка Кыргызстана родила ребёнка в номере отеля.

Как сообщает Нaberturk, после родов девушка завернула младенца в полотенце и оставила его на террасе.

Позже девушку с кровотечением доставили в больницу, где она призналась в случившемся. Прибывшие в отель полицейские и медики нашли на террасе тело младенца — он был мёртв. Тело ребёнка направили в морг для проведения экспертизы.

По данным следствия, девушка приехала в Бодрум около пяти месяцев назад и работала горничной в отеле. После оказания медицинской помощи она будет задержана. Полиция ведёт расследование обстоятельств трагедии.

