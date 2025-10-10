Порядка 212 тыс. студентов из Центральной Азии обучаются в России, - Путин

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Порядка 212 тысяч студентов из Центральной Азии обучаются в России, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия – Центральная Азия».

Глава государства находится в Таджикистане с государственным визитом.

Российский лидер отметил, что в Центральноазиатском регионе успешно работают филиалы 25 российских вузов. Кроме того, по его словам, в регионе открываются школы с преподаванием на русском языке.