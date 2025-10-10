Порядка 212 тыс. студентов из Центральной Азии обучаются в России, - Путин
- Азия и мир, общество
- 11:46, 10 октября 2025
- Просмотров: 208
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Порядка 212 тысяч студентов из Центральной Азии обучаются в России, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия – Центральная Азия».
Глава государства находится в Таджикистане с государственным визитом.
Российский лидер отметил, что в Центральноазиатском регионе успешно работают филиалы 25 российских вузов. Кроме того, по его словам, в регионе открываются школы с преподаванием на русском языке.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.