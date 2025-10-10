Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира, - Кремль

CentralAsia (CA) - Россия подержала бы получение американским лидером Дональдом Трампом Нобелевской премии мира, заявил журналисту Александру Юнашеву помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили», — сказал он.

Ушаков добавил также, что удивлен готовностью Украины поддержать Трампа в качестве нобелевского лауреата, если тот передаст Киеву ракеты большой дальности Tomahawk. «То есть, премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная, но если в таких категориях люди мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют», — заявил помощник президента.

О том, что власти Украины увязывают Нобелевскую премию Трампу и Tomahawk, накануне сообщило Politico, ссылаясь на президента страны Владимира Зеленского. «План прекращения войны будет непростым, но это, безусловно, путь вперед. И если Трамп даст миру — прежде всего украинскому народу — шанс на такое прекращение огня, то да, его следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Мы номинируем его от имени Украины», — заявил он журналистам, рассказывая о встрече с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Слова о крылатых ракетах издание привело в косвенной речи.