В США одобрили военный бюджет на $925 млрд, $500 млн из которых — на помощь Украине

- Азия и мир, политика
- 13:54, 10 октября 2025
- Просмотров: 405
CentralAsia (CA) - Сенат Конгресса США одобрил проект военных расходов страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд. Документ включает выделение $500 млн на помощь Украине.
Законопроект получил поддержку 77 законодателей при необходимом минимуме в 60 голосов. 20 человек высказались против. Финальную версию законопроекта доработают, после чего документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
В документе предусмотрено продление Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года включительно, с финансированием на уровне $500 млн. Программа USAI предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями.
В сентябре Палата представителей Конгресса приняла свой вариант военного бюджета на сумму почти $900 млрд, где на помощь Украине было заложено $400 млн.