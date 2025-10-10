В Душанбе проходит саммит глав государств СНГ

CentralAsia (TJ) - В Душанбе начался саммит глав государств СНГ.

Мероприятие проходит во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Таджикистан в год своего председательства в тесном взаимодействии с государствами участниками и Исполкомом СНГ продолжил комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей», - сказал Рахмон, открывая саммит.

По его словам, были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание было уделено процессу совершенствования деятельности организации. Была продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развития транспортно-логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции. Активно продвигалось гуманитарное измерение.

В заседании принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

До этого президент Таджикистана по очереди встретил всех гостей в резиденции, где проходит встреча.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения