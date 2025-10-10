экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Председательство в СНГ перешло к Туркменистану

CentralAsia (TM) -  Председательство в СНГ с 1 января 2026 года переходит от Таджикистана к Туркменистану, сообщил президент РТ Эмомали Рахмон на саммите организации в расширенном составе.

«На заседании совета глав государств в узком формате было принято решение, что с января следующего года председательство... переходит к Туркменистану», - заявил таджикский лидер.

Следующее заседание глав стран СНГ пройдет в Туркменистане 9 октября 2026 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com