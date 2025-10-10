Председательство в СНГ перешло к Туркменистану

CentralAsia (TM) - Председательство в СНГ с 1 января 2026 года переходит от Таджикистана к Туркменистану, сообщил президент РТ Эмомали Рахмон на саммите организации в расширенном составе.

«На заседании совета глав государств в узком формате было принято решение, что с января следующего года председательство... переходит к Туркменистану», - заявил таджикский лидер.

Следующее заседание глав стран СНГ пройдет в Туркменистане 9 октября 2026 года.