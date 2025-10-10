экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Генсека СНГ Лебедева переизбрали на очередной срок

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев решением глав государств Содружества назначен на эту должность на очередной трехлетний срок.

«Решением Совета глав государств генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен [на заседании] в узком формате ваш покорный слуга», - сказал Лебедев на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе.

Лебедев поблагодарил глав государств за высокое доверие и заявил, что будет и далее трудиться во благо сохранения и укрепления отношений дружбы и добрососедства между странами и народами СНГ.

