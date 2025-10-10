Участники саммита «Центральная Азия – Россия» подписали совместный план и коммюнике

CentralAsia (TJ) - По итогам второго саммита «Центральная Азия – Россия», состоявшегося 9 октября в Душанбе, подписаны совместный план действий на 2025–2027 годы и итоговое коммюнике.

В коммюнике участники саммита подтвердили приверженность формированию многополярного мирового порядка, который, по их мнению, должен обеспечивать безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности и равные возможности для всех государств. Оптимальной основой такого порядка названы «многообразие моделей развития государств, неделимость безопасности, неукоснительное соблюдение всех принципов международного права в соответствии с Уставом ООН».

Стороны договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком. Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане, где участники саммита продолжат координировать усилия по обеспечению мира и стабильности, считая это важнейшим фактором безопасности в Центральной Азии. Была подтверждена значимость Содружества Независимых Государств (СНГ) как эффективной площадки для регионального взаимодействия.

В экономической сфере основной упор был сделан на устранение торговых барьеров и развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в частности коридора «Север – Юг». Стороны намерены углублять хозяйственные связи, создавать стабильные производственные цепочки и привлекать инвестиции. Была отмечена роль Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития в финансировании проектов и поддержании экономической стабильности в регионе, а также важность расширения расчетов в национальных валютах.

В числе приоритетных направлений сотрудничества названы цифровая торговля, использование искусственного интеллекта, низкоэмиссионная энергетика и промышленная кооперация.

Большое внимание было уделено гуманитарному сотрудничеству. В коммюнике подчеркивается важность углубления связей в области культуры, образования, науки, спорта и туризма. Участники саммита приветствовали создание Международной организации по русскому языку.

В миграционной сфере стороны подтвердили приверженность обеспечению безопасности, прав, законных интересов, уважения чести и достоинства граждан шести государств на своих территориях. Отмечена необходимость оптимизации механизмов, отвечающих задачам общественной безопасности и создающих достойные условия для труда.

По итогам саммита был принят План совместных действий на 2025–2027 годы, ход его выполнения будет рассматриваться на регулярных встречах министров иностранных дел. Результаты представят на третьем саммите «Центральная Азия – Россия», который состоится в 2027 году. Место его проведения пока неизвестно.

Во втором саммите «Центральная Азия – Россия» приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Путин в своем выступлении подтвердил намерение России укреплять стратегическое партнерство со странами Центральной Азии, указав на значительный нереализованный экономический потенциал. Он отметил, что что товарооборот России со странами «пятерки» превысил $45 млрд, но указал на огромный потенциал для роста, приведя в пример товарооборот с Беларусью, который составляет более $50 млрд при значительно меньшем населении.

Президент РФ призвал к расширению промышленной кооперации, увеличению российских инвестиций (сейчас свыше $20 млрд) и более активному переходу на расчеты в национальных валютах.

Особое внимание было уделено развитию общих инфраструктурных проектов, таких как транспортные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад», а также сотрудничеству в энергетике, включая строительство АЭС и модернизацию ГЭС.

Путин подчеркнул единство подходов России и стран «пятерки» к ключевым международным вопросам. Он заявил о необходимости стабилизации ситуации в Афганистане, дипломатического урегулирования палестино-израильского конфликта через создание независимого палестинского государства и поиска мирного решения иранской ядерной проблемы.

В качестве основы для партнерства также были отмечены интенсивные гуманитарные связи, в частности, обучение 212 тысяч студентов из стран региона в России и открытие в Центральной Азии русскоязычных школ и филиалов 25 российских вузов.

