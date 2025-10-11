Красное море полностью высохло 6,2 млн лет назад, а затем внезапно наполнилось водой

CentralAsia (CA) - Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии представили убедительные доказательства того, что Красное море полностью высохло около 6,2 млн лет назад, а затем стремительно наполнилось водой из Индийского океана.

Используя сейсмическую визуализацию, данные о микроокаменелостях и методы геохимического датирования, исследователи установили, что масштабные изменения произошли примерно за 100 000 лет — мгновение для геологических процессов. Красное море, ранее соединявшееся со Средиземным, превратилось в пустой, заполненный солью бассейн. Затем мощное наводнение прорвало вулканические барьеры, открыв Баб-эль-Мандебский пролив и воссоединив Красное море с мировым океаном.

«Наши результаты показывают, что в бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий на Земле: он полностью высох, а затем внезапно вновь наполнился водой около 6,2 млн лет назад», — заявила ведущий автор исследования доктор Тихана Пенса. «Потоп изменил бассейн, восстановил морские условия и установил прочную связь Красного моря с Индийским океаном».

Изначально Красное море было соединено с севера со Средиземным морем через мелководный порог. Когда эта связь прервалась, море превратилось в безжизненную соляную пустыню. На юге, недалеко от островов Ханиш, вулканический хребет отделял море от Индийского океана.

Около 6,2 млн лет назад морская вода из Индийского океана хлынула через этот барьер, вызвав катастрофическое наводнение. Поток прорезал подводный каньон длиной 320 км, который до сих пор виден на морском дне. Наводнение быстро заполнило котловину, затопив солончаки и восстановив нормальные морские условия менее чем за 100 000 лет.

Это событие произошло почти за миллион лет до того, как Средиземное море было заполнено знаменитым Занклейским потопом, что придало Красному морю уникальную историю возрождения.

Красное море образовалось в результате отделения Аравийской плиты от Африканской, начавшегося 30 млн лет назад. Изначально море представляло собой узкую рифтовую долину с озерами, а затем, 23 млн лет назад, было затоплено Средиземным морем и превратилось в широкий залив.

Первоначально морская жизнь процветала, о чем свидетельствуют ископаемые рифы вдоль северного побережья. Однако испарение и плохая циркуляция воды привели к повышению солености, что вызвало вымирание морской жизни 15–6 миллионов лет назад. Котловина заполнилась слоями соли и гипса, что привело к полному высыханию моря.

Катастрофическое наводнение из Индийского океана восстановило морскую жизнь в Красном море, которая сохраняется в коралловых рифах до сих пор.

Ученые отмечают, что Красное море является природной лабораторией для понимания того, как зарождаются океаны, как накапливаются соляные отложения и как климат и тектоника взаимодействуют на протяжении миллионов лет. Открытие показывает, что регион и раньше переживал экстремальные экологические ситуации, но затем вновь становился процветающей морской экосистемой.