Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита

CentralAsia (TJ) - Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля.

На сайте опубликован список из 19 документов, в том числе решения:

1. Решение «О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2026 году».

2. Решение «О Генеральном секретаре Содружества Независимых Государств».

3. Протокольное решение «О проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств».

4. Решение «О деятельности Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств в 2023–2025 годах».

5. Решение «О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы».

6. Решение «О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы».

7. Договор о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств – участников Содружества Независимых Государств.

8. Решение «О Концепции военного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств до 2030 года».

9. Решение «О Декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности».

10. Первый факультативный протокол к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года.

11. Протокол о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года.

12. Решение «О прекращении действия Решения о Межгосударственном совете руководителей высших органов финансового контроля государств – участников Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 года».

13. Решение «Об учреждении формата «Содружество Независимых Государств плюс».

14. Решение «О Совместном заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью».

15. Решение «О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

16. Решение «О Совместном заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств по случаю 80-й годовщины создания Организации Объединенных Наций».

17. Решение «О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС».

18. Решение «О предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств».

19. Протокольное решение «О совершенствовании условий оплаты труда в органах Содружества Независимых Государств».

