Более 14 тыс. землетрясений зафиксировано в Монголии за первые десять месяцев 2025 года
На экране — карта микрорегионов землетрясений.

CentralAsia (MNG)  

Состоялось очередное заседание Постоянного подсовета по предупреждению стихийных бедствий, снижению риска землетрясений, готовности к чрезвычайным ситуациям и координации для обсуждения общенациональных мер готовности и управления рисками. Об этом сообщили в ГУЧС.

На заседании были рассмотрены ход реализации плана действий Подсовета на 2025 год, экспертные оценки сейсмостойкости и конструктивной надежности зданий, ход работ по сейсмическому паспортизированию, а также вопросы, требующие дальнейшего внимания.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), за первые десять месяцев 2025 года по всей стране было зарегистрировано более 14 000 землетрясений. Среди них 43 землетрясения магнитудой от 3.5 до 5.2, что на 26 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

источник: MiddleAsianNews

