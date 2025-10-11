Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в 100% на товары из Китая

Дональд Трамп // Белый дом США

CentralAsia (CA) - Дональд Трамп объявил о возможном повышении тарифов на импорт из Китая на 100 процентных пунктов с 1 ноября 2025 года, пишет «Би-би-си».

Президент США также пригрозил отменить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и ввести экспортный контроль на «критическое программное обеспечение».

Заявление последовало после ужесточения Китаем правил экспорта редкоземельных металлов. Трамп обвинил Пекин во «враждебности».

Предполагалось, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится на саммите АТЭС в Южной Корее 31 октября — 1 ноября 2025 года. Позднее Трамп уточнил, что встреча официально не отменена, хотя он не уверен в её проведении.

Индекс S&P 500 снизился на 2,7% — максимальное падение с апреля.

Китай занимает лидирующие позиции в производстве редкоземельных металлов. После введения экспортных ограничений американская компания Ford временно приостановила производство. Китай также начал антимонопольное расследование в отношении Qualcomm.

Новые китайские правила экспорта редкоземельных металлов вступят в силу в декабре и направлены на зарубежных производителей оборонной продукции.

Пекин объявил о введении портовых сборов для судов, связанных с США.

С мая между США и Китаем действует торговое перемирие. Американские товары облагаются дополнительным 30-процентным тарифом, китайские — 10-процентным тарифом при ввозе в США.