Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира

CentralAsia (CA) -

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо в пятницу получила Нобелевскую премию мира за свою борьбу за достижение демократических преобразований в южноамериканской стране, завоевав признание как женщина, «которая поддерживает пламя демократии среди сгущающейся тьмы».

Бывший кандидат в президенты от оппозиции является «ключевой, объединяющей фигурой» в некогда глубоко разобщенной оппозиции правительству президента Николаса Мадуро, заявил председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.

«В прошлом году госпожа Мачадо была вынуждена скрываться», — сказал Уотне Фриднес. «Несмотря на серьёзные угрозы её жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы. Когда авторитарные режимы захватывают власть, крайне важно отдать должное мужественным защитникам свободы, которые восстают и оказывают сопротивление».

Мачадо говорит, что она полна смирения и благодарности.

«Это то, чего заслуживает венесуэльский народ», — сказала Мачадо в телефонном разговоре с Норвежским Нобелевским институтом. «Я лишь часть огромного движения… Я польщена, благодарна и польщена не только этим признанием, но и тем, что для меня большая честь быть частью того, что происходит сегодня в Венесуэле».

«Я верю, что мы очень близки к тому, чтобы наконец добиться свободы для нашей страны и мира для региона», — сказала она, добавив, что «несмотря на жесточайшее насилие, наше общество сопротивлялось» и настаивало на борьбе мирными средствами. «Я верю, что теперь мир поймет, насколько важно наконец добиться успеха».

Правительство Мадуро систематически преследовало своих реальных или предполагаемых оппонентов.

Мачадо, которой на этой неделе исполнилось 58 лет, должна была баллотироваться против Мадуро на прошлогодних президентских выборах, но правительство дисквалифицировало её. Её место занял Эдмундо Гонсалес, который никогда ранее не баллотировался. В преддверии выборов наблюдались масштабные репрессии, включая дисквалификацию, аресты и нарушения прав человека.

Подавление инакомыслия лишь усилилось после того, как Национальный избирательный совет страны, состоящий из сторонников Мадуро, объявил его победителем, несмотря на убедительные доказательства обратного.

Результаты выборов, объявленные Избирательным советом, вызвали протесты по всей стране, на которые правительство ответило силой, что привело к гибели более 20 человек. Это также привело к разрыву дипломатических отношений между Венесуэлой и рядом других стран, включая Аргентину.

Мачадо скрылся и не появлялся на публике с января. Венесуэльский суд выдал ордер на арест Гонсалеса в связи с публикацией результатов выборов. Испания предоставила ему убежище.

По данным правозащитной организации Foro Penal, в Венесуэле по политическим мотивам в тюрьмах находятся более 800 человек, включая зятя Гонсалеса, Рафаэля Тудареса.

Десятки этих заключённых участвовали в деятельности Мачадо в прошлом году. Некоторые из её ближайших соратников, включая руководителя её предвыборной кампании, избежали тюрьмы, более года скрываясь в дипломатическом комплексе в Каракасе. Они оставались там до мая, а затем бежали в США.

Рано утром в пятницу в Каракасе некоторые люди, направлявшиеся на работу, выразили недоверие известию о победе Мачадо.

«Не знаю, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию, но она этого заслуживает», — сказала 32-летняя Сандра Мартинес, ожидая автобус на остановке. «Она замечательная женщина».

Реакции правительства Мадуро не последовало.

Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что не знает реакции правительства, но считает, что Мачадо не заслуживает премии. «У неё такие же заслуги как для Нобелевской премии по физике, так и для Нобелевской премии мира», — сказал он.

Поддержка Мачадо и оппозиции в целом снизилась после выборов в июле 2024 года, особенно с января, когда Мадуро был приведен к присяге на третий шестилетний срок, и наступило разочарование.

В апреле Мачадо была включена в список 100 самых влиятельных людей журнала Time. Госсекретарь США Марко Рубио написал о ней статью, в которой назвал её «венесуэльской железной леди» и «олицетворением стойкости, упорства и патриотизма».

В августе 2024 года Рубио, тогда сенатор США, была среди восьми американских законодателей, подписавших письмо в Нобелевский комитет в поддержку выдвижения Мачадо на премию.

Мачадо стала 20-й женщиной-лауреатом Нобелевской премии мира из 112 удостоенных этой награды.

Спекуляции о шансах Трампа на Нобелевскую премию

Перед объявлением о возможности присуждения премии президенту США Дональду Трампу постоянно ходили слухи, отчасти подогреваемые самим президентом и усиленные одобрением на этой неделе его плана по прекращению огня в секторе Газа.

На вопрос о лоббистской деятельности в пользу Трампа и со стороны самого Трампа Уотне Фриднес ответил: «Каждый год мы получаем тысячи и тысячи писем от людей, желающих рассказать, что для них ведёт к миру.

«Этот комитет заседает в комнате, увешанной портретами всех лауреатов, и эта комната наполнена мужеством и честностью. Поэтому мы основываем своё решение исключительно на работе и воле Альфреда Нобеля».

Пресс-секретарь Белого дома Стивен Чунг заявил в публикации на X: «Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни». Он добавил, что «Нобелевский комитет доказал, что он ставит политику выше мира».

Трамп поздравил Мачадо по телефону, подтвердила руководитель её предвыборной кампании Магалли Меда агентству Associated Press.

Белый дом не стал комментировать награждение Мачадо напрямую.

Спустя несколько часов после пятничного объявления Мачадо написала в X: «Сегодня, как никогда ранее, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединённых Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии». Она добавила: «Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!»

Премия мира — единственная из ежегодных Нобелевских премий, которая вручается в Осло, Норвегия.

Четыре другие премии — по медицине, физике, химии и литературе — были вручены в столице Швеции, Стокгольме, ранее на этой неделе. Лауреат премии по экономике будет объявлен в понедельник.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews