Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром Франции

CentralAsia (CA) - Эмманюэль Макрон 10 октября повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром Франции — через четыре дня после его отставки, пишет «Новая газета».

Елисейский дворец сообщил, что «президент дал премьер-министру полную свободу действий».

Объявление было сделано в 22:00 по местному времени, спустя 48 часов после обещания Макрона назвать имя нового премьера.

Лекорню заявил в соцсети X, что принимает назначение «из чувства долга» для обеспечения принятия бюджета до конца года и решения повседневных проблем граждан. Он отметил необходимость «положить конец политическому кризису».

Решение вызвало критику оппозиции. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла назвал «правительство Лекорню II» «дурным анекдотом» и «демократическим позорищем». Марин Ле Пен заявила, что «роспуск Национального собрания теперь неизбежен». Левые партии и социалисты выступили с критическими заявлениями.

14 октября может состояться выступление Лекорню перед Национальным собранием с последующим голосованием депутатов. Перед этим премьер-министр должен сформировать правительство, исключив из предыдущего состава кабинета министров всех, кто имеет «политические амбиции» на президентские выборы 2027 года. Предыдущий состав правительства просуществовал менее 14 часов после объявления 5 октября.