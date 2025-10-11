Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 18% годовых

CentralAsia (KZ) - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана установил базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором ±1 процентный пункт. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 10 октября.

В НБ объяснили решение ускорением инфляции, превышением спроса над предложением и активной фискальной политикой. Меры направлены на стабилизацию инфляционной динамики и предотвращение рисков инфляционной спирали.

По данным регулятора, годовая и месячная инфляция в сентябре превысили прогнозы по всем компонентам. Ускорение темпов наблюдается в продовольственной, сервисной и непродовольственной инфляции.

За январь-август 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,5% против 3,7% за аналогичный период 2024 года. Рост концентрируется в секторах, зависящих от бюджетной экспансии и внутреннего потребления.

Национальный банк заявил, что продолжит отслеживать инфляционные риски и при необходимости готов рассмотреть дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

