Бывший премьер Великобритании Риши Сунак стал консультантом Microsoft и Anthropic

Риши Сунак

CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак, занимавший пост с 2022 по 2024 год, получил руководящие должности в Microsoft и Anthropic, пишет Tech Crunch.

Парламентский Консультативный комитет по назначениям в сфере бизнеса (Acoba) выразил опасения, что конфиденциальная информация бывшего премьера может «предоставить Microsoft несправедливое преимущество». У Сунака есть история сотрудничества с Microsoft, имеющей контракты с британскими правительственными ведомствами. В 2023 году он объявил о сделке с Microsoft на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на инвестиции в центры обработки данных и обучение персонала в Великобритании.

Acoba отметил «обоснованные опасения», что назначение может быть расценено как «предоставление несправедливого доступа и влияния в правительстве Великобритании», учитывая дебаты о регулировании искусственного интеллекта.

Сунак заявил, что будет воздерживаться от консультирования по вопросам политики Великобритании, придерживаться макроэкономических и геополитических взглядов и избегать лоббирования. Свою зарплату он перенаправит в благотворительную организацию Richmond Project, основанную им с женой в 2025 году.

Бывший премьер-министр также является старшим советником Goldman Sachs и консультантом Bain Capital и Makena Capital.

Старший политический советник Сунака Лиам Бут-Смит также работает в Anthropic. Бывший заместитель премьер-министра от Либеральных демократов Ник Клегг занимал пост президента по глобальным вопросам Meta до января 2025 года.

В США президентом Microsoft по глобальным вопросам является Лиза Монако, бывший заместитель генерального прокурора при Джо Байдене. В Meta Клегга сменил Джоэл Каплан, бывший заместитель главы администрации Джорджа Буша-младшего.