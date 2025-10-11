экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Рынок криптовалют рухнул на фоне заявлений Трампа о новом этапе торговой войны с Китаем
Предыстория: Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в 100% на товары из Китая

CentralAsia (CA) -  Вечером в пятницу курс биткоина упал до отметки в немногим меньше 105 тысяч долларов со 122 тысяч долларов, на которой он держался днем, пишет DW.

К утру субботы курс поднялся до 112 тысяч долларов за биткоин. Поводом для скачков стали заявления президента США о намерении с 1 ноября ввести пошлины на весь импорт из КНР. Трамп заявил, что Китай «занял крайне агрессивную позицию в сфере торговли».

Китай днем ранее ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы. При этом КНР является основным в мире поставщиком редкоземельных металлов, имеющих ключевое значение для различных высокотехнологичных отраслей, в том числе в США. На заявления Трампа о новых пошлинах Пекин пока не ответил.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com