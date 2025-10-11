Рынок криптовалют рухнул на фоне заявлений Трампа о новом этапе торговой войны с Китаем

CentralAsia (CA) - Вечером в пятницу курс биткоина упал до отметки в немногим меньше 105 тысяч долларов со 122 тысяч долларов, на которой он держался днем, пишет DW.

К утру субботы курс поднялся до 112 тысяч долларов за биткоин. Поводом для скачков стали заявления президента США о намерении с 1 ноября ввести пошлины на весь импорт из КНР. Трамп заявил, что Китай «занял крайне агрессивную позицию в сфере торговли».

Китай днем ранее ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы. При этом КНР является основным в мире поставщиком редкоземельных металлов, имеющих ключевое значение для различных высокотехнологичных отраслей, в том числе в США. На заявления Трампа о новых пошлинах Пекин пока не ответил.