Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после объявления перемирия, - ООН

Дети стоят в очереди за едой на общественной кухне в Дейр-эль-Балахе, Газа // УКГВ/О.Черевко

CentralAsia (CA) - Перемещенные палестинцы начали возвращаться в северные районы сектора Газа через несколько минут после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 11 октября.

Израильские танки перекрыли дорогу Аль-Рашид вдоль побережья после попыток людей двинуться на север.

В УКГВ сообщили, что некоторые из вернувшихся в город Газа обнаружили свои дома «в еще более плачевном состоянии».

Управление заявило, что ООН и ее партнеры готовы немедленно расширить масштабы оказания гуманитарной помощи. УКГВ отметило необходимость срочного восстановления инфраструктуры в Газе и призвало лидеров, поддерживающих перемирие, помочь обеспечить условия для беспрепятственных гуманитарных операций.

Управление призвало стороны конфликта способствовать быстрой доставке помощи нуждающимся гражданским лицам. «Помощь должна поступать в больших масштабах, чтобы ООН и ее партнеры могли охватить всех нуждающихся», - говорится в сообщении УКГВ.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что ведутся переговоры с израильскими властями для уточнения объемов, состава и пунктов доступа для ввоза гуманитарной помощи в Газу.