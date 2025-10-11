В США произошел мощный взрыв на военном заводе Accurate Energetic Systems

CentralAsia (CA) - Несколько человек погибли в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в Теннесси в пятницу, сообщает ABC.

Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили власти.

Взрыв произошел утром на предприятии Accurate Energetic Systems в Макьюэне, расположенном примерно в 50 милях к западу от Нэшвилла. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис подтвердил наличие погибших, не назвав точное число.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям округа Хамфрис, по состоянию на вечер пятницы 18 человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 19 пропавших, однако один человек был найден дома. Власти продолжают устанавливать данные о находившихся на объекте и уведомляют родственников погибших.

«Это одна из самых разрушительных ситуаций, с которыми я сталкивался в своей карьере», - заявил Дэвис на пресс-конференции.

Четыре-пять человек доставлены в больницы. На просьбу описать здание, где произошел взрыв, шериф ответил: «Там нечего описывать. Всё исчезло».

Дэвис заявил, что расследование «очень масштабное» и власти «пробудут здесь несколько дней». Спасательная операция остается восстановительной, власти намерены «использовать все имеющиеся ресурсы» перед переходом к восстановлению.

На место происшествия прибыли Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Министерство внутренней безопасности и Бюро расследований штата Теннесси.