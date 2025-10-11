На большей части Казахстана ожидаются дожди со снегом

CentralAsia (KZ) - На западе, севере и юге Казахстана влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут формироваться под воздействием циклона, сообщает Казгидромет.

Прохождение атмосферных фронтов обусловит выпадение осадков преимущественно в виде дождя и снега на большей части территории республики. В северных и северо-западных областях местами возможны гололедные явления. Также по стране ожидаются туман и усиление ветра.

Температурный фон понизится в северных и центральных регионах понизится: ночью столбики термометров опустятся до -3…-10 °C, в дневные часы до -3…+5 °C. В других регионах существенных изменений не прогнозируется

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения