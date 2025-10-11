В Астане прошло заседание правления Международного фонда спасения Арала

CentralAsia (KZ) - В Астане под председательством Казахстана состоялось второе заседание правления Международного фонда спасения Арала, сообщает Минводрескрсов.

Мероприятие возглавил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

В заседании приняли участие министр водного хозяйства и мелиорации Казахстана Нуржан Нуржигитов, советник президента Узбекистана Шухрат Ганиев, заместитель премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиезода и министр сельского хозяйства Туркменистана Чарыяр Четиев. Заместитель директора Службы водных ресурсов Министерства водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Абдыбай Жайлообаев участвовал в качестве наблюдателя.

Стороны обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств Международного фонда спасения Арала, запланированному на апрель 2026 года, и ход реализации плана работы Исполнительного комитета в период председательства Казахстана в 2024–2026 годах.

Участники рассмотрели реализацию Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и Региональной программы охраны окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии. Также обсуждалась деятельность Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и правовой базы фонда.

В бассейне Аральского моря реализуется 42 экологических проекта. Изучается возможность запуска двух региональных грантовых проектов при поддержке Всемирного банка.

Участники приняли к сведению предложение Исполнительного комитета о провозглашении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударьи и Сырдарьи.

В завершение встречи состоялась церемония подписания решений Правления Международного фонда спасения Арала.

Министр водного хозяйства и мелиорации Нуржан Нуржигитов отметил, что «Международный фонд спасения Арала является важной площадкой, позволяющей принимать комплексные решения, учитывающие общие интересы стран региона».

