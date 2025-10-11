Вооруженные силы Беларуси приведены в состояние полной боевой готовности по приказу Лукашенко
- Азия и мир, политика
- 15:16, 11 октября 2025
- Просмотров: 6293 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В рамках проверки боевой готовности по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами - президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению их в высшие степени боевой готовности с целью проверки, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.
Ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении.
Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.