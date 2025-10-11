экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вооруженные силы Беларуси приведены в состояние полной боевой готовности по приказу Лукашенко

CentralAsia (CA) -  В рамках проверки боевой готовности по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами - президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению их в высшие степени боевой готовности с целью проверки, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минобороны. 

Ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении. 

Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.

