экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России детей иностранцев, «разделяющих традиционные ценности», освободили от письменного теста по русскому языку

CentralAsia (CA) -  Минпросвещения России упростило процедуру приема в российские школы для детей иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности, а также для детей переселенцев и дипломатов. Для этих категорий отменяется письменное тестирование. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации 10 октября.

От теста освобождаются дети семей, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, участников программы по переселению соотечественников и сотрудников дипломатических миссий.

Ведомство уточнило процедуру перевода иностранных учащихся между школами. При переводе дети не будут повторно сдавать экзамен на знание русского языка — для них будет действовать общий порядок, как для российских школьников.

Весной 2025 года в России началось тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com