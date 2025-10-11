В России детей иностранцев, «разделяющих традиционные ценности», освободили от письменного теста по русскому языку

CentralAsia (CA) - Минпросвещения России упростило процедуру приема в российские школы для детей иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности, а также для детей переселенцев и дипломатов. Для этих категорий отменяется письменное тестирование. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации 10 октября.

От теста освобождаются дети семей, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, участников программы по переселению соотечественников и сотрудников дипломатических миссий.

Ведомство уточнило процедуру перевода иностранных учащихся между школами. При переводе дети не будут повторно сдавать экзамен на знание русского языка — для них будет действовать общий порядок, как для российских школьников.

Весной 2025 года в России началось тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы.