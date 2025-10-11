Прогноз погоды на 12 октября в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 12 октября.

Город Ташкент

Переменная облачность, днем без осадков, вечером возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 24-26°.

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 22-27°.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 25-30°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня в отдельных районах Ташкентской области возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 24-29°.

Горные районы

Переменная облачность, без осадков. Местами по Ташкентской области днем кратковременный дождь, в высокогорьях возможен переход в снег. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.

Прогноз действителен с 20:00 11 октября до 20:00 12 октября.