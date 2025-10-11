Британские самолеты-разведчики провели 12-часовой патруль у границ России

CentralAsia (CA) - Самолеты-разведчики Королевских ВВС Великобритании 9 октября совершили 12-часовой полет вдоль границы с Россией «для наблюдения за восточной границей НАТО». Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint и патрульный самолет морской авиации P-8A Poseidon совместно пролетели почти 10 000 миль от Крайнего Севера вдоль границы с Россией, также обойдя Беларусь и Украину.

«Операция была проведена после неоднократных вторжений российских беспилотников и самолётов в воздушное пространство НАТО в последний месяц, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии. Оба самолёта предназначены для сбора разведывательной информации различными методами, что позволяет повысить оперативную осведомлённость и предоставить ценные данные для анализа», - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что авиация Великобритании и другие союзники по НАТО провели совместную миссию, демонстрируя приверженность принципам коллективной обороны.