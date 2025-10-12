В столице прошла встреча 1000 девочек, посвященная Международному дню девочек

Кампания по привлечению девочек к участию «Because I Am a Girl» прошла в два этапа.

На первом этапе в видеопрезентации «Because I Am a Girl» приняли участие 160 девочек из 21 аймака, представив работы, выражающие их мнение и поднимающие актуальные проблемы.

Сегодня Международный день девочек. В этот день глобальная кампания «Because I Am a Girl» (BIAAG), направленная на поддержку образования, равенства и лидерства девочек, третий год подряд организует в Монголии конференцию с участием девочек.

В конференции приняли участие 1000 девочек, которые выступили с четырьмя основными докладами и провели открытую дискуссию среди женщин-политиков и заинтересованных сторон на тему «Голоса девушек влияют на политику».

Цель многосторонней конференции — расширить участие девочек в эффективной политике и принятии решений для защиты их прав. Организаторы подчеркнули, что конференция «Потому что я девочка» не только защитит девочек, но и поддержит их как лидеров и людей, принимающих решения, изменит общественные установки и реформирует государственную политику.

