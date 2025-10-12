Отношения Индии и Монголии в центре внимания: президент Монголии отправится с первым визитом в Индию

По приглашению Ее Превосходительства Драупади Мурму, президента Республики Индия, и Его Превосходительства Нарендры Моди, премьер-министра Индии, Его Превосходительство Хурэлсух Ухнаа, президент Монголии, совершит государственный визит в Индию с 13 по 16 октября 2025 года.

В ходе своего первого визита в Индию Его Превосходительство Хурэлсух Укхнаа встретится с Ее Превосходительством президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди.

В заявлении министра иностранных дел Индии говорится, что президента Монголии будет сопровождать делегация высокого уровня, в состав которой войдут министры кабинета министров, члены парламента, высокопоставленные чиновники, представители бизнеса и культуры. Это будет первый визит президента Хурэлсуха в Индию в качестве главы государства Монголия.

В ходе визита в честь высокопоставленных гостей будет организован банкет с участием Ее Превосходительства Президента Индии Драупади Мурму. Президент Хурэлсух проведёт переговоры с премьер-министром Моди и обсудит весь спектр двусторонних отношений. Ожидается, что вице-президент Шри Ч.П. Радхакришнан, министр обороны Шри Раджнатх Сингх и министр иностранных дел доктор С. Джайшанкар нанесут визит вежливости высокопоставленному лицу, говорится в заявлении.

В рамках визита будет организован Монголо-индийский бизнес-форум, а также культурное представление под названием «Прекрасная Монголия» и выставки, демонстрирующие монгольское изобразительное искусство и традиционную морин-хур (скрипку в форме конской головы).

Дипломатические отношения между Индией и Монголией были установлены в 1955 году. За последние семь десятилетий две страны развили тесное и многогранное партнёрство, основанное на общих культурных и духовных связях и демократических ценностях. Партнёрство охватывает такие области, как оборона и безопасность, парламентские обмены, партнёрство в области развития, энергетика, горнодобывающая промышленность, информационные технологии, образование, здравоохранение и культурное сотрудничество.

Индия и Монголия являются «стратегическими партнёрами, духовными соседями и третьими соседями». Предстоящий государственный визит предоставит руководству Индии и Монголии возможность оценить прогресс в двусторонних отношениях, наметить пути укрепления стратегического партнёрства и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Татар С.Майдар

