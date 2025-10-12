экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Афганистан заявил об ударах по войскам Пакистана в приграничных районах, - Би-Би-Си

CentralAsia (CA) -  Правительство «Талибана» подтвердило, что нанесло удары по пакистанским войскам в нескольких горных районах на северной границе страны, сообщает Би-Би-Си. 

Число жертв пока неизвестно. «Талибан» назвал действия «ответной операцией» после того, как, по его утверждению, Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана и в четверг разбомбил рынок на его территории.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви назвал атаки афганцев «непровоцированными» и обвинил их в стрельбе по мирным жителям. Он предупредил, что пакистанские силы дадут ответ на удары со стороны Афганистана.

Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве террористов, совершающих атаки на территории Пакистана. «Талибан» отвергает эти обвинения. По данным Би-би-си, обе стороны применяли стрелковое оружие и артиллерию в пакистанском округе Куррам.

