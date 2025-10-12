Axios: Трамп и Зеленский обсудили поставку ракет Tomahawk Украине

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провели телефонные переговоры, на которых обсудили поставки дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом со ссылкой на два источника сообщает американское издание Axios.

Разговор глав государств длился около 30 минут. Окончательное решение по поставкам ракет принято не было.

Зеленский в своем Telegram-канале назвал беседу с американским лидером «хорошей» и «очень продуктивной». Он поздравил Трампа с остановкой войны между движением ХАМАС, признанным в ЕС и США террористической организацией, и Израилем. «И если удается остановить войну в том регионе, то и другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война», - написал Зеленский.

Глава украинского государства также рассказал Трампу о российских ударах по украинской энергетике и обсудил с ним «возможности усилить ПВО». «Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», - добавил Зеленский.

Трамп пока не прокомментировал разговор с президентом Украины.