Китай назвал законными меры экспортного контроля за редкоземельными металлами и призвал США к диалогу
- 11:17, 12 октября 2025
- Обновлено: 11:18, 12 октября 2025
CentralAsia (CA) - Министерство коммерции КНР 12 октября выступило в защиту мер экспортного контроля страны в отношении редкоземельных элементов и связанных с ними товаров, назвав их законными действиями. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Минкоммерции Китая призвало Соединенные Штаты надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и на основе взаимного уважения и равноправных консультаций.
Ранее Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в 100% на товары из Китая.
