Китай назвал законными меры экспортного контроля за редкоземельными металлами и призвал США к диалогу

CentralAsia (CA) - Министерство коммерции КНР 12 октября выступило в защиту мер экспортного контроля страны в отношении редкоземельных элементов и связанных с ними товаров, назвав их законными действиями. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Минкоммерции Китая призвало Соединенные Штаты надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и на основе взаимного уважения и равноправных консультаций.

Ранее Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в 100% на товары из Китая.