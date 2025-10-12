В Израиле люди празднуют соглашение по Газе и освобождение заложников ХАМАС
12:20, 12 октября 2025
CentralAsia (CA) - В Израиле люди празднуют соглашение по Газе и освобождение заложников ХАМАС, пишет DW.
На акцию в Тель-Авиве вышли около 400 тысяч человек, они скандировали «Спасибо, Трамп» и призывали к выдвижению президента США на Нобелевскую премию мира.
В то же время демонстранты критиковали власти Израиля - даже когда спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, выступая демонстрации, упомянул израильского премьера Биньямина Нетаньяху, ему пришлось перекрикивать свист и неодобрительные возгласы толпы и просить людей дать закончить свою речь. Многие семьи и близкие заложников ХАМАС обвиняют Нетаньяху в том, что он не предпринимал достаточных мер для освобождения похищенных - в том числе отказывался от соглашения с группировкой.
