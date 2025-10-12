Трамп поручил Пентагону обеспечить выплату зарплат военнослужащим на фоне шатдауна

Дональд Трамп // Белый дом США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил в социальной сети Truth Social, что поручил министру обороны Питу Хегсету «использовать все доступные средства» для обеспечения выплаты зарплат военнослужащим 15 октября на фоне продолжающегося «шатдауна» федерального правительства.

«Мы выделили средства для этого, и министр обороны Хегсет будет использовать их для выплаты зарплат нашим военнослужащим», - написал Трамп.

С 1 октября федеральное правительство США приостановило работу, что стало первым «шатдауном» почти за семь лет. Военнослужащие рискуют не получить свою зарплату 15 октября.