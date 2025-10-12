экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп поручил Пентагону обеспечить выплату зарплат военнослужащим на фоне шатдауна
Дональд Трамп
Дональд Трамп
// Белый дом США

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил в социальной сети Truth Social, что поручил министру обороны Питу Хегсету «использовать все доступные средства» для обеспечения выплаты зарплат военнослужащим 15 октября на фоне продолжающегося «шатдауна» федерального правительства.

«Мы выделили средства для этого, и министр обороны Хегсет будет использовать их для выплаты зарплат нашим военнослужащим», - написал Трамп.

С 1 октября федеральное правительство США приостановило работу, что стало первым «шатдауном» почти за семь лет. Военнослужащие рискуют не получить свою зарплату 15 октября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com