Погода в Узбекистане на 13 октября: переменная облачность, без осадков

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 13 октября с 20:00 12 октября до 20:00 13 октября.

Ташкент

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3–8 м/с. Температура ночью 12–14°, днем 26–28°.

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 13–18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5–10° тепла, днем 22–27°.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 13–18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10–15°, днем 25–30°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 23–28°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 27–32°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5–10 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 23–28°.

Горные районы республики

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 5–10° тепла, днем 18–23°.