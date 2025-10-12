Погода в Узбекистане на 13 октября: переменная облачность, без осадков

- Узбекистан, погода
- 16:50, 12 октября 2025
CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 13 октября с 20:00 12 октября до 20:00 13 октября.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3–8 м/с. Температура ночью 12–14°, днем 26–28°.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 13–18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5–10° тепла, днем 22–27°.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 13–18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10–15°, днем 25–30°.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 23–28°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 27–32°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5–10 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 23–28°.
Горные районы республики
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 5–10° тепла, днем 18–23°.