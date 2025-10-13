Монгольские онкологи начали применять новый метод замораживания опухолей

CentralAsia (MNG) -

Чтобы пациента не терзала боль, во Второй государственной центральной онкологической больнице ее замораживают

Замораживание опухолей, или криотерапия, — относительно новый метод лечения рака, но сегодня он успешно применяется наряду с хирургическим, лучевым и медикаментозным лечением.

Криотерапия — метод местного уничтожения раковых клеток с помощью холода. По-другому терапия холодом может называться криодеструкцией или криоаблацией. По сути она похожа на радиочастотную аблацию, только воздействуют на клетки опухоли не высокой температурой как при РЧА, а наоборот, очень низкой, также вызывая их гибель и последующий некроз опухолевого узла.

Криотерапия молодой метод лечения рака, но сегодня успешно используется наряду с хирургическим, лучевым и лекарственным методами.

Криотерапию внутренних органов лучше проводить в условиях специализированной клиники, имеющей полный спектр диагностической и хирургической помощи.

Во время процедуры возможны такие последствия, как:

кровотечение в месте прокола зондом или в месте воздействия холодом

повреждение здоровых тканей, образование свищей в близлежащие органы

повреждения нервов в соседних тканях

импотенция при лечении простаты

отек или спадение легкого при криотерапии в этой области.

Преимущества криотерапии

Криотерапия как метод местного лечения рака имеет ряд преимуществ:

Простота выполнения

Возможность четкого ограничения холода, сохранность близлежащих здоровых тканей

Безболезненность вмешательства, вследствие заморозки нервных окончаний

Низкая травматичность для организма

Короткий восстановительный период

Менее дорогостоящая, чем хирургический и др. методы

Важным является то, что после обработки холодом раневая поверхность заживает без образования выраженной рубцовой ткани. Этот эффект используют в лечении рака кожи, фиброаденом молочной железы, а также опухолей шейки матки и влагалища у женщин детородного возраста.

Криотерапия менее болезненная процедура по сравнению с радиочастотной аблацией и другими тепловыми и лучевыми методами лечения.

Во многих развитых странах мира сейчас предлагается 18–20 видов лечения рака. Одним из них является криотерапия. Многие считают этот метод лечения эквивалентным хирургическому удалению опухоли.

Татар СМайдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения