Госуниверситет Монголии вновь вошел в рейтинг университетов мира Times Higher Education 2026 года

CentralAsia (MNG)

Долгосрочные документы развития Монголии и Стратегическое планирование Национального университета Монголии предусматривают, что университет будет оцениваться и ранжироваться всемирно известными организациями.

В 2024 году Госуниверситет Монголии соответствовал критериям Times Higher Education, одной из самых престижных международных рейтинговых организаций, и впервые был включен в рейтинг мировых университетов World University Ranking-2025 заняв позицию 1501+.

Соответствие основным требованиям и включение в список само по себе является важнейшим критерием, и для Монголии это первый случай, когда она вошла в число более 2100 университетов из более чем 26 000 высших учебных заведений мира, которые выполнили это требование. Для включения в мировой рейтинг университетов THE необходимо соответствовать 7 основным критериям, и Госуниверситет Монголии был включен в рейтинг, выполнив самые важные из этих критериев: наличие в общей сложности более 1000 научных работ, зарегистрированных в базе данных Scopus за последние 5 лет (1002 работы), и наличие более 500 работ в области естественных наук (576 работ), что является одним из критериев, установленных данной областью знаний.

В 2025 году Госуниверситет Монголии предоставил свою информацию для повторной оценки организацией и, 9 октября 2025 года, был вновь включен в список Всемирного рейтинга университетов 2026 года.

В этом году из более чем 3100 университетов по всему миру, подавших заявки и считавших себя соответствующими критериям, 2191 университет из 115 стран были признаны соответствующими основным критериям, что примерно на 100 университетов больше, чем в предыдущем году.

В мировом рейтинге университетов 2026 года Государтвенный университет Монголии вновь занял позицию в интервале 1501+.

Что касается показателей, то по каждому из пяти основных критериев оценки наблюдался рост эффективности по сравнению с предыдущим годом: «Обучение» увеличилось с 14,7% до 15,6%, «Исследовательская среда» — с 9,2% до 9,4%, «Качество исследований» — с 12,5% до 15,5%, «Вклад в производство» — с 20,6% до 21,7% и «Внешнее сотрудничество» — с 51% до 55,4%.

Сегодняшний показатель — это не просто результат деятельности последних лет, а скорее результат многолетней деятельности не только Госуниверситета Монголии, но и сектора высшего образования Монголии, а также результат упорного труда, учебы и самоотверженности поколений ученых и преподавателей.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

