Авиакомпания Hunnu Air начинает беспосадочные рейсы между Улан-Батором и Дели

CentralAsia (MNG) -
Авиакомпания Hunnu Air представила новый беспосадочный маршрут из Улан-Батора в Дели, Индия.
2 октября 2025 года авиакомпания Hunnu Air осуществила рейс из Улан-Батора в Дели, который занял всего 6 часов 30 минут. Этот перелет стал уникальным в истории монгольской и индийской авиации.
Недавнее введение беспосадочных рейсов авиакомпании Hunnu Air открывает новые двери для путешественников, а программы лояльности и цифровые усовершенствования, как, например, для сокращения времени полета по данному маршруту авиакомпания Hunnu Air использовала новейшие разработки и технологии, в том числе современный самолет Embraer E195-E2, отличающийся эффективностью, бесшумностью, комфортом и усовершенствованной навигационной системой.
Для сравнения, авиакомпании, осуществляющие прямые рейсы между Улан-Батором и Дели, в среднем тратят 8–9 часов в одну сторону.
источник: MiddleAsianNews