экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Авиакомпания Hunnu Air начинает беспосадочные рейсы между Улан-Батором и Дели

CentralAsia (MNG) -  

Авиакомпания Hunnu Air представила новый беспосадочный маршрут из Улан-Батора в Дели, Индия.

2 октября 2025 года авиакомпания Hunnu Air осуществила рейс из Улан-Батора в Дели, который занял всего 6 часов 30 минут. Этот перелет стал уникальным в истории монгольской и индийской авиации.

Недавнее введение беспосадочных рейсов авиакомпании Hunnu Air открывает новые двери для путешественников, а программы лояльности и цифровые усовершенствования, как, например, для сокращения времени полета по данному маршруту авиакомпания Hunnu Air использовала новейшие разработки и технологии, в том числе современный самолет Embraer E195-E2, отличающийся эффективностью, бесшумностью, комфортом и усовершенствованной навигационной системой.

Для сравнения, авиакомпании, осуществляющие прямые рейсы между Улан-Батором и Дели, в среднем тратят 8–9 часов в одну сторону.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com