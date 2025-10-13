Китай протестует против критики Такаити нарушений прав человека во Внутренней Монголии

В пятницу Китай заявил, что подал протест в ответ на критику со стороны нового лидера правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити в адрес «репрессий» Пекина в отношении прав человека в автономном районе Внутренняя Монголия, назвав это вмешательством во внутренние дела страны.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на пресс-конференции, что Япония вела агрессивную войну и совершила «бесчисленные преступления». Токио, имеющий «печально известную репутацию в вопросах прав человека», не имеет права судить о ситуации с правами человека в других странах, добавил он.

«Политическая риторика и использование вопросов прав человека в качестве оружия с целью очернить Китай и затормозить его развитие обречены на провал», — сказал Го.

В обращении, зачитанном в четверг на митинге, посвящённом обсуждению вопросов прав человека во Внутренней Монголии, Такаити заявил: «Я не могу не испытывать гнева из-за того, что репрессии Коммунистической партии Китая продолжаются в Южной Монголии», — сообщил организатор.

Правозащитники называют регион Южной Монголией, чтобы отличать его от расположенной к северу независимой страны Монголии, считая Внутреннюю Монголию китаецентричным термином.

Такаити, 64-летняя жёсткая консерваторша, известная также как «ястреб» в отношении Китая, направила это послание, возглавляя группу членов ЛДП, поддерживающих монголов на севере Китая. Она также призвала к единству для «защиты свободы, верховенства закона и основных прав человека».

В автономном районе, граничащем с Монголией и Россией, созданном в 1947 году, проживают миллионы этнических монголов. Однако, по данным правозащитных организаций, они подвергаются репрессивной политике, в частности, ограничению обучения на монгольском языке.

В прошлую субботу Такаити выиграла президентские выборы от ЛДП, сменив премьер-министра Сигэру Исибу. Она может стать первой женщиной-премьер-министром Японии после парламентского голосования, которое состоится в конце этого месяца.

Татар С.Майдар

