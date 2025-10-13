Частная авиакомпания Hunnu Air запустила прямой рейс между Бурятией и Китаем

CentralAsia (MNG) -
Новый прямой чартерный авиарейс между городами Улан-Удэ и Санья (остров Хайнань, КНР) запущен в международном аэропорту Байкал.
«Сегодня открылся прямой рейс из Улан-Удэ в солнечный Санья. Рейс, выполняемый частной монгольской авиакомпанией Hunnu Air, будет выполняться раз в неделю по пятницам на самолете Embraer E190-E2. Продолжительность полета составит шесть часов», — сообщила пресс-служба компании.
Организатором рейса является туроператор "Жассо тур" - единственный официальный туроператор выездного туризма в республике. Планируется, что рейсы будут круглогодичными. "Жители Бурятии в любое время года смогут улететь отдыхать на тропическом побережье, а у китайских туристов появилась возможность открывать для себя красоты и уникальную культуру Бурятии", - добавили в туркомпании.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews