Продюсер «Physical: Asia» Чан Хо Ги: «Монголия была командой, которую все боялись больше всего, и вы увидите грозную боевую мощь монгольских

«Physical: Asia»: Азия представляет 48 представителей из восьми стран. Премьера шоу с Ким Дон Хёном и Мэнни Пакьяо состоится на Netflix 28 октября.

«Physical: Asia», в которой участвуют восемь азиатских стран, соревнующихся под своими национальными флагами, представила первые кадры с участием 48 представителей из восьми азиатских стран: Южной Кореи, Японии, Таиланда, Монголии, Турции, Индонезии, Австралии и Филиппин.

На фоне огромного интереса к первому национальному соревнованию серии, представленные первые кадры поражают воображение мощным присутствием каждой страны. Во главе с Южной Кореей, которая становится сильнее по мере объединения, не сдаваясь, кадры подчёркивают скрупулезную борьбу Японии, дух тайского муай-тай Таиланда, степных гигантов Монголии, потомков воинов Турции, взрывную энергию Индонезии, невероятную физическую мощь Австралии и Филиппин, где течёт кровь чемпионов. Разнообразие цветов восьми азиатских стран делает первое национальное соревнование серии ещё более ожидаемым.

Шестиугольные экспонаты бросают вызов человеческим возможностям, создавая захватывающие дух ощущения. Вас ждёт увлекательное наблюдение за различными тактиками, стратегиями и командной работой представителей каждой страны в условиях напряжённой борьбы. Кроме того, участие спортсменов, специализирующихся на традиционных видах спорта, таких как корейский сcирым, монгольская национальная борьба, турецкая масляная борьба и тайский муай-тай, добавляет волнения.

Продюсер Чан Хо Ги заявил: «Поскольку это сезон национальных соревнований в Азии, мы хотели максимально разнообразно продемонстрировать репрезентативные особенности Азии и уникальные особенности каждого региона и страны, поэтому мы выбрали страны с минимальным совпадением специализаций». Он добавил: «Мы рассмотрели страны с высоким интересом к спорту, страны с устоявшимися традиционными видами спорта, имеющими высокую известность, и страны, где свои страны представляют легендарные спортсмены, в конечном итоге выбрав восемь стран».

Чан далее пояснил: «Мы собрали спортсменов разных физических профессий, уделяя особое внимание традиционным видам спорта, чтобы продемонстрировать репрезентативные характеристики восьми азиатских стран». Он подчеркнул: «Поскольку серия соревнований проверяет различные физические возможности участников, мы сочли, что в каждой стране должен быть сбалансированный состав спортсменов с разными физическими возможностями и характеристиками. Мы тщательно выверили баланс, чтобы ни одна страна не выглядела слишком сильной или слишком слабой».

Соревнование объединяет легендарных спортсменов из каждой страны, включая Мэнни Пакьяо из Филиппин, добившегося превосходства в восьми весовых категориях и являющегося легендой бокса, бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера из Австралии и легенду смешанных боевых искусств Японии Юшина Оками. Первый южнокорейский боец ​​UFC по прозвищу «The Stun Gun» Ким Дон Хён, бывший золотой медалист национальной сборной по скелетону Юн Сон Бин, Ким Мин Чжэ, доминировавший на чемпионате мира по ссирыму, Амотти, победительница , Чан Ын Силь, бывший член национальной сборной по борьбе, продемонстрировавшая внушительную физическую форму и лидерские качества в , и чемпион Азии по кроссфиту Чхве Сын Ён будут сражаться, чтобы защитить гордость своей родной страны.

Чан Хо Ги рассказал о сильных сторонах корейской команды, сказав: «Корейская команда, возможно, не отличается исключительной силой или ловкостью по сравнению с другими, но их командная работа превосходна, а выносливость выдающаяся». ​​Он добавил: «Япония, страна боевых искусств, собрала выдающихся бойцов и многих национальных медалистов, что делает их командой, демонстрирующей стратегическое мышление и исключительные рефлексы. Ожидайте от Японии скрупулезной борьбы и захватывающего дух соперничества с Кореей».

Ожидается также участие тайской команды, которую описывают как «яркую индивидуальность, искренне отдающую себя каждому заданию и умеющую наслаждаться каждым моментом». Чан Хо Ги предварил: «Монголия была командой, которой все боялись больше всего. Они были словно непоколебимые гиганты, и вы увидите грозную боевую мощь монгольских воинов». Он продолжил: «Их первое появление в одиночку ошеломило всех, и они были поистине грозной командой. Вы почувствуете подавляющую мощь Турции, от которой все хотели уклониться».

Говоря о команде Индонезии, Чан Хо Ги заметил: «Когда индонезийская команда впервые вышла на площадку, спортсмены из других стран сказали, что у них пробежали мурашки по коже». Он был восхищён: «Они проявили невероятную волю, бесстрашно бросаясь в каждую битву, словно от этого зависела их жизнь».

Австралийская команда, которую описывают как «яркое пламя, настолько ослепительное, что воздух на площадке изменился при их появлении», — серьёзный претендент на победу. Чан Хо Ги заявил: «Филиппины, во главе с живой легендой Мэнни Пакьяо, невероятно сплочены. Они превосходят соперников в силе, скорости, командной работе и балансе, что делает их «тёмной лошадкой», которая больше всех удивила другие страны-участницы».

, где вы сможете стать свидетелем настоящих физических сражений и разнообразных стратегий азиатских легенд с яркими красками, увидит мировую аудиторию на Netflix 28 октября (вторник).

