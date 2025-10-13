Монголия готовится запустить горячую линию Silent Trust

CentralAsia (MNG) -

В соответствии с пунктом 23.2.3 Закона о защите детей, который предусматривает создание открытых каналов для приема жалоб и сообщений о насилии и травле со стороны сверстников, Главное управление образования готовится к запуску горячей линии Silent Trust.

Целью инициативы является предоставление детям и подросткам конфиденциальной и надежной платформы для сообщения об инцидентах и ​​случаях насилия, неправомерного поведения или притеснения со стороны сверстников в образовательной среде.

В рамках подготовительного процесса управление провело комплексное исследование с целью определения наиболее эффективного и доступного подхода к организации горячей линии с учетом уникальных потребностей, особенностей развития и требований безопасности подростков. После исследования Главное управление по образованию обратилось к крупнейшим операторам мобильной связи, включая Mobicom, Unitel, Skytel и G-Mobile, чтобы обсудить сотрудничество, предложить услуги и разработать план внедрения, который обеспечит как доступность, так и конфиденциальность.

Горячая линия Silent Trust будет доступна в широком спектре образовательных учреждений, включая школы, центры непрерывного образования, религиозные школы и общежития, с целью создания условий, минимизирующих подверженность детей преступлениям, проступкам, насилию и издевательствам со стороны сверстников. Предлагаемые операторами мобильной связи услуги сначала будут опробованы в пилотном режиме в отдельных учреждениях, а результаты лягут в основу внедрения услуги по всей стране.

Эксперты подчеркивают, что канал Silent Trust позволит школам безопасно собирать информацию о случаях жестокого обращения с детьми, неправомерного поведения или травли, обеспечивая высокую конфиденциальность и предоставляя надежный источник информации. Благодаря этому органы власти и работники образования смогут оперативно принять соответствующие меры, предотвратить дальнейший вред и оказать своевременную поддержку пострадавшим детям.

Ожидается, что инициатива будет способствовать укреплению безопасности детей в образовательных учреждениях и формированию культуры доверия, побуждая учащихся высказываться, не опасаясь осуждения или возмездия.

Объединяя усилия образовательных учреждений, операторов мобильной связи и органов по защите детей, программа направлена ​​на защиту прав детей на безопасность, достоинство и благополучие, одновременно создавая более крепкую и защищенную среду по всей стране.

Благодаря инициативе Silent Trust Монголия делает значительный шаг вперед в предоставлении детям и подросткам возможности безопасно сообщать о случаях насилия, поддержании их психического и физического благополучия и создании более безопасных и благоприятных образовательных пространств.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

