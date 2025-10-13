Пограничники с помощью дрона обнаружили нарушителя, пересекавшего границу со стороны Тывы на лошади

CentralAsia (MNG) -

По данным командования 0277-го пограничного отряда, 8 октября 2025 года с российской стороны государственную границу пересек человек на лошади.

Пограничники 0277-го пограничного отряда в сомоне Тес аймака Завхан обнаружили и задержали гражданина России, незаконно перешедшего через границу с территории российского региона Тыва. При этом пограничники обнаружили его с помощью беспилотника.

Нарушение границы было устранено пограничниками в установленном законом порядке.

Сомон Тэс расположен в северной части Завханского аймака, граничит с Баянтэсом и Баянхайрханом Завханского аймака, Зуунхангаем Увсского аймака и Тывой России, на высоте более 1300 метров над уровнем моря, между хребтами Тагнын-Нуруу и Хан-Хөхийн-Нуруу.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения