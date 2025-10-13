Лекорню объявил состав нового правительства Франции после своего переназначения

Себастьен Лекорню

CentralAsia (CA) - Состав нового правительства Франции объявлен через два дня после повторного назначения премьер-министром Себастьена Лекорню. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщается на сайте Елисейского дворца.

В новом составе правительства остались несколько представителей предыдущего кабинета, среди них – министр юстиции Жеральд Дарманен, министр бюджета Амели де Моншален и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. Также на посту министра экономики и финансов остался союзник президента Макрона Ролан Лескюр, перед которым стоит сверхсложная задача принять бюджет на следующий год и сократить огромный государственный дефицит Франции. Ожидается, что Лекорню представит свой бюджетный план уже в понедельник.

Новым министром обороны стала консерватор Катрин Вотрен, которая ранее занимала должность министра здравоохранения и труда в правительстве Франсуа Байру. Министерские должности также сохранили Анни Женевард (сельское хозяйство) и Рашида Дати (культура). В партии "Республиканцы" уже заявили, что участие этих политиков в новом правительстве означает их исключение из партии.

Должность министра внутренних дел займет шеф парижской полиции Лоран Нуньес, а бывший руководитель государственной железнодорожной компании SNCF Жан-Пьер Фаранду станет министром труда.

Премьер заявил, что правительство "сформировано на основе миссии", главной задачей которой является принятие государственного бюджета до конца года. В заметке в соцсети X Лекорню поблагодарил министров за готовность "поставить интересы страны выше личных и партийных амбиций".

Себастьен Лекорню, 6 октября ушедший в отставку, всего четыре дня спустя был вновь назначен Макроном на пост премьера. Лекорню поручили сформировать новое правительство, сообщалось вечером 10 октября на сайте Елисейского дворца.

Лекорню подал в отставку после того, как ему не удалось согласовать госбюджет на 2026 год. «Мы должны положить конец этому политическому кризису, который раздражает французов, и этой нестабильности, которая вредит имиджу Франции и ее интересам», - написал политик в соцсети X после своего повторного назначения, пообещав «сделать все возможное, чтобы Франция получила бюджет до конца года».

39-летний Лекорню - бывший министр обороны Франции и соратник Эмманюэля Макрона. На должность премьер-министра страны он был впервые назначен 9 сентября. Лекорню - уже пятый глава правительства, которого Макрон утверждал за последние два года.