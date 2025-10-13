Россия отменила правило «90 дней» для перевозчиков из Казахстана

CentralAsia (KZ) - Россия отменила правило о нахождении на ее территории не более 90 дней в году без регистрации для водителей из Казахстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Болатбек Нажметдинулы (Алиев).

«Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки», — сообщил он.

9 октября стало известно, что Казахстан обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за заторов на границе с Россией и жалоб водителей на новые нормы миграционного законодательства РФ. Астана предлагала признать сложившуюся ситуацию барьером, который препятствует внешней торговле.

Согласно правилам, которые вступили в силу в январе, иностранные граждане могут находиться на территории России без регистрации не более 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от числа въездов и выездов (до этого срок составлял 180 дней). Болатбек Нажметдинулы ранее заявлял о многочисленных жалобах от казахстанских водителей на данное ограничение.

У большинства из них лимит пребывания в РФ уже исчерпан и они вынуждены ожидать начала нового года, чтобы вновь выйти в рейсы. Те же, кто превысил установленный лимит в 90 дней, были задержаны и получили уведомления о необходимости покинуть страну, отмечал депутат.

Ситуацию усугубили наблюдающиеся с сентября заторы из большегрузов на границе двух государств, которые связывают с пресечением «серого импорта».

