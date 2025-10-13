В Узбекистане еще одного мужчину осудили за участие в военных действиях на стороне России

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Пахтачинский районный суд по уголовным делам приговорил к трем годам лишения свободы 27-летнего гражданина Узбекистана, который участвовал в военных действиях против Украины в составе вооруженных сил России. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на решение суда.

По материалам дела, уроженец Пахтачинского района А. Х. в 2019 году отправился на заработки в Россию. Спустя два года его осудили в РФ за незаконный оборот наркотиков и отправили для отбывания наказания в колонию строгого режима, расположенную в Челябинской области.

Находясь в заключении, в 2024 году А. Х. получил предложение от представителей российских правоохранительных органов принять участие в военных действиях против Украины. В обмен на это ему обещали освобождение из колонии, получение российского гражданства и денежное вознаграждение. Узбекистанец согласился.

После освобождения он прошел военную подготовку в Луганске, а затем был направлен для участия в боевых действиях в составе российских вооруженных сил. Воевал в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях. В ходе одного из боев А. Х. получил ранение и был госпитализирован в Москве.

Завершив лечение, в марте 2025 года он обратился в посольство Узбекистана, где получил новые документы для возвращения на родину. 28 марта А. Х. прибыл в Узбекистан и явился в органы внутренних дел с повинной.

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств. В их числе — полное признание вины и раскаяние подсудимого, отсутствие у него судимостей на территории Узбекистана, тяжелое материальное положение и добровольная явка с повинной.

Решением суда А. Х. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана. Назначенный срок будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее получили известность еще несколько случаев осуждения узбекистанцев по статье 154. К примеру, 55-летний наманганец был приговорен к двум годам заключения за то, что подписал контракт с Минобороны РФ и служил некоторое время в составе российской армии. 32-летний уроженец Бухарской области был осужден на пять лет колонии за участие в боевых действиях на территории Луганской области.