В секторе Газа началась передача израильских заложников, ХАМАС освободил семь человек

CentralAsia (CA) - ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения, сообщает Times of Israel.

Красному кресту передали семь человек, в их числе — Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал. Они встретились с израильским военными и позже направятся в пункт первичного приема в кибуце Реим на юге Израиля.

Боевое крыло ХАМАС в своем телеграм-канале заявило, что привержено достигнутому соглашению и установленным в нем срокам при условии, что Израиль также будет их соблюдать.

Семьи и друзья освобожденных израильтян приветствовали сообщение израильских телеканалов о том, что заложники находятся в безопасности, сообщает AP. СМИ транслируют передачу в прямом эфире, за ней наблюдают десятки тысяч израильтян по всей стране. Официальный представитель правительства Израиля Шош Бедросян сообщал, что освобожденных доставят на военную базу и далее, при необходимости, в больницы.

Ранее палестинская группировка опубликовала список из 20 человек, которых планирует отпустить 13 октября. Процесс должен пройти в два этапа, следующий, по данным Al Jazeera, начнется в 10:00 по местному времени на юге сектора.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа.