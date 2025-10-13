В Мексике тропические штормы унесли жизни не менее 44 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 44 человека погибли в Мексике в результате разрушительных наводнений и оползней, вызванных тропическими штормами «Присцилла» и «Реймонд». Правительство объявило чрезвычайную ситуацию и мобилизовало армию для помощи пострадавшим, передает Reuters.

Проливные дожди, продолжавшиеся несколько дней, привели к трагическим последствиям в центральных и восточных регионах Мексики. Согласно правительственным данным, больше всего жертв зафиксировано в штате Веракрус, где погибли 18 человек. В штате Идальго стихия унесла жизни 16 человек, в Пуэбле – девяти, и еще один человек погиб в штате Керетаро.

Правительство президентки Клаудии Шейнбаум задействовало план реагирования для оказания помощи 139 пострадавшим городам.

«Мы продолжаем уделять внимание чрезвычайной ситуации в Веракрусе, Идальго, Пуэбле, Керетаро и Сан-Луис-Потоси, координируя свои действия с губернаторами, а также с разными федеральными органами власти. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям работает в постоянном режиме», – сообщила Шейнбаум в соцсети.

Для борьбы с последствиями стихии Министерство обороны страны направило более 5 400 военнослужащих для помощи в мониторинге ситуации, эвакуации населения из зон риска и очищении пострадавших районов.