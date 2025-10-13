Назначены послы Казахстана в Словении, Боснии и Тунисе
CentralAsia (KZ) - Указом президента Касым-Жомарт Токаева Данияр Сарекенов освобожден от должности посла Казахстана в Словении, а на эту должность назначен Алтай Абибуллаев.
Он был на дипломатической службе до 2023 года – до 24 марта был послом Казахстана в Боснии и Герцеговине, Черногории. В 2024 году был преподавателем польского университета WSB Merito в Варшаве, а в 2025 году являлся директором по GR KMG Rompetrol в Румынии.
Также указом президента посол Казахстана в Хорватии Даулет Батрашев назначен послом Казахстана в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству, а посол в Алжире Ануарбек Ахметов – послом Казахстана в Тунисе по совместительству.
