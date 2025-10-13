экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане сменили первого заместителя министра иностранных дел

CentralAsia (KZ) -  Распоряжением главы государства Акан Рахметуллин освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Казахстана.

Другим распоряжением президента на эту должность назначен Ержан Ашикбаев. До 26 сентября он был послом Казахстана в США. Ранее Ашикбаев уже был заместителем министра иностранных дел. Также в разные годы был заведующим Центром внешней политики администрации президента, заместителем руководителя канцелярии премьер-министра - официальным представителем правительства, послом по особым поручениям – советником министра иностранных дел, возглавлял комитет международной информации МИД.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com