В Казахстане сменили первого заместителя министра иностранных дел

CentralAsia (KZ) - Распоряжением главы государства Акан Рахметуллин освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Казахстана.

Другим распоряжением президента на эту должность назначен Ержан Ашикбаев. До 26 сентября он был послом Казахстана в США. Ранее Ашикбаев уже был заместителем министра иностранных дел. Также в разные годы был заведующим Центром внешней политики администрации президента, заместителем руководителя канцелярии премьер-министра - официальным представителем правительства, послом по особым поручениям – советником министра иностранных дел, возглавлял комитет международной информации МИД.

