ХАМАС освободил всех остававшихся в плену живых заложников

CentralAsia (CA) - Палестинское движение ХАМАС передало Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников в рамках мирного соглашения, передает Ynet. Их передали израильской стороне утром 13 октября через представителей Красного Креста в два этапа – сначала из сектора Газа были вывезены первые семь человек, позже еще 13. В то же время в Газе остаются тела 28 погибших пленников.

В первой группе освобожденных были Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал, во второй – Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид, Ром Браславски.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. В ответ на возвращение 20 живых заложников и тел 28 погибших Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы.