Похолодание ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - С 14 по 16 октября на западе Казахстана прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики – дождь со снегом, сообщает «Казгидромет».

Также по Казахстану ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман, на юге – пыльная буря.

На большей части страны температура воздуха понизится ночью до -5-13 градусов, на западе и юге страны до +5+13 градусов, а днем основной температурный фон 0+10 градусов, на западе +7+17 градусов, а на юге +15+25 градусов.

