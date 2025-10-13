экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Похолодание ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  С 14 по 16 октября на западе Казахстана прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики – дождь со снегом, сообщает «Казгидромет».

Также по Казахстану ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман, на юге – пыльная буря.

На большей части страны температура воздуха понизится ночью до -5-13 градусов, на западе и юге страны до +5+13 градусов, а днем основной температурный фон 0+10 градусов, на западе +7+17 градусов, а на юге +15+25 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com